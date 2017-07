Knop weer om bij Mollema: Van start tot finish oorlog

,,Sunweb ging volle bak koersen nadat Marcel Kittel eraf was gereden op de eerste klim en daarna is het eigenlijk niet meer stilgevallen.''

De voorste groep met alle klassementsrenners brak op zo'n 15 kilometer van de streep in stukken uiteen toen de harde wind voor waaiers zorgde. ,,We wisten dat het daar op de kant zou gaan, maar we zaten niet goed van voren'', zei Mollema. Zijn kopman bij Trek-Segafredo, Alberto Contador, miste de slag en zat in de tweede groep. ,,Ik was de enige ploeggenoot die bij hem zat en heb geprobeerd de schade beperkt te houden. Jammer dat we toch nog zoveel tijd verloren.''