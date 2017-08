Kruijswijk valt aan, maar Fransen juichen in Tour de l'Ain

Dumoulin rijdt Boom uit leiderstrui in BinckBank Tour

16:45 Tom Dumoulin is de nieuwe leider in de BinckBank Tour. De Giro-winnaar finishte in de rit door de Ardennen van Riemst naar Houffalize als tweede achter Tim Wellens. Hij neemt de groene leiderstrui over van Lars Boom, die gisteren een dubbelslag sloeg.