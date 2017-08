Küng de snelste in tijdrit, Dumoulin doet goede zaken

Küng was vier seconden sneller dan de Pool Maciej Bodnar (11,02), winnaar van de laatste tijdrit in de Tour. Tom Dumoulin completeerde het podium in een tijd van 11,03. Hij hield Greg van Avermaet, misschien wel zijn grootste concurrent voor de eindzege, 23 seconden achter zich.

Sunweb-ploegleider Arthur van Dongen was tevreden met het optreden van Dumoulin, die zijn zinnen heeft gezet op het eindklassement van de BinckBank Tour. ,,Deze tijdrit was zeker niet op zijn lijf geschreven en de omstandigheden waren lastig. In aanloop naar de rest van het seizoen heeft hij gewoon goed gereden'', vond Van Dongen. ,,Het is lastig, met veel bochten en drempels en ook nog de regen. Tempo maken lukt hier niet. We zijn blij dat hij heel over de finish is gekomen.''