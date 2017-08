Landa wint koninginnenrit Burgos in zijn leiderstrui

Landa schudde in de laatste meters zijn landgenoot David de la Cruz, die samen met hem op de laatste beklimming was gedemarreerd, van zich af. Enric Mas kwam even later over de streep en maakte het Spaanse podium compleet. Jetse Bol was de beste Nederlander op een negende plek, 1.33 achter Landa.

Landa was al de leider van de voorbereidingskoers op de Ronde van Spanje nadat hij de openingsrit in Burgos op zijn naam had geschreven.

Vrijdag volgt de vierde en een na laatste etappe. Van Bodegas Nabal wordt 147 kilometer over een vlak parcours gekoerst naar Ciudad Romana de Clunia.