Langverwachte rentree Poels in Route du Sud

,,Raad eens wie volgende week terug is in de Route du Sud'', twitterde Poels dinsdag, waarmee hij zijn deelname in de Route du Sud lijkt te bevestigen. Eerder stond Poels op de startlijst voor de Ronde van Zwitserland, die zaterdag van start gaat. Door die deelname kan dan een streep.

In de vierdaagse rittenkoers in Zuid-Frankrijk met een zware etappe in de Pyreneeën moet voor de Limburger uit Blitterswijck duidelijk worden of hij fit genoeg is om te starten in de Ronde van Frankrijk. In de afgelopen twee jaar was Poels een belangrijke knecht voor kopman en Tourwinnaar Chris Froome.