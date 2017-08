Lars Boom zorgt voor Nederlands succes in Sittard

Astana heeft selectie rond voor de Vuelta

16:33 Nadat eerder al bekend was dat Astana Fabio Aru zou uitspelen als kopman in de Vuelta, hebben de Kazakken nu ook de rest van hun huiswerk gemaakt. De Italiaan, vijfde in de Tour, krijgt hulp van de talentvolle Colombiaanse klimmer Miguel Ángel López.