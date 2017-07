Liever geen Giro d'Italia meer voor Bauke Mollema

,,De Tour de France ligt Bauke gewoon beter als race, maar ook het moment van het seizoen waarop de Tour plaatsvindt, is in zijn voordeel. Het geldt voor veel meer renners, dat ze in juli tot betere prestaties kunnen komen. Bauke ging van start in de Giro met het doel een goed klassement te rijden. Hij had echter de pech dat de bezetting dit jaar sterker was dan ooit en hij niet zijn beste niveau wist te halen.''

,,Om nu al te zeggen hoe Mollema's programma er volgend jaar uitziet, is wat vroeg'', zei Guercilena. ,,De les is wel dat hij later in het jaar beter op dreef is. Toen hij drie seizoenen geleden bij ons in de ploeg kwam, hadden we hoge verwachtingen. Ik vind dat hij tot dusver behoorlijk heeft gepresteerd en ook voor de toekomst geloof ik dat Bauke tot hetzelfde in staat is.'', aldus de Italiaanse teambaas die aankondigde dat na het forse verlies voor Alberto Contador na een week Tour de tactiek zal wijzigen.