LIVE: Eerste vlucht is meteen de goede

Relaxte Froome heeft tijd om naar het landschap te kijken

11 juli Chris Froome kende twee prettige dagen in de Tour, erkende hij vandaag na de tiende etappe. ,,Eerst was er de rustdag, die was bijzonder welkom na het zware weekeinde. En vandaag was het redelijk relaxed in het peloton, voor zo ver dat kan in de Tour'', vertelde de geletruidrager van Team Sky, die in het peloton finishte.