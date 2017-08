LIVE: Gevaar voor klassementsrenners schuilt in lastige slotfase

Goedemiddag en welkom bij het liveblog voor de tiende etappe in de Vuelta a España. Na de rustdag van gisteren gaat de ronde vandaag verder met een 164,8 kilometer lange rit die eindigt in El Pozo, net even buiten Murcia. Het venijn zit hem in de staart met de beklimming van de Collado Bermejo van de eerste categorie. Daarna is het nog wel ruim 20 kilometer dalen richting de finish.