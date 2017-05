LIVE: Giro zes jaar na dood Weylandt weer naar Etna

Goedemorgen! Welkom in ons liveblog van de vierde etappe van de Giro. Met een rit over 181 kilometer die eindigt op de flanken van de Etna is het vandaag in de Ronde van Italië voor het eerst de beurt aan de klimmers. Mis niets in ons liveblog!

Giro100 A crowd of fans warmly welcomes @vincenzonibali at the start of stage 4 in Cefalù. https://t.co/8kOYb5Fo3B

Het is de vierde keer dat de Girokaravaan de vulkaan aandoet, voor het laatst gebeurde dat in 2011. Alberto Contador won de rit en nam de roze leiderstrui over van Pieter Weening . De Spanjaard won de Giro ook, maar moest de eindoverwinning later inleveren omdat het sporttribunaal CAS hem met terugwerkende kracht voor twee jaar schorste wegens een overtreding van de dopingregels in 2010.

Met een rit over 181 kilometer die eindigt op de flanken van de Etna is het vandaag in de Ronde van Italië voor het eerst de beurt aan de klimmers. De vierde etappe op Sicilië telt twee beklimmingen; halfweg ligt de Portella Femmina Morta, geklasseerd als een klim van de tweede categorie. De finish, verwacht iets na vijven, tegen de nog werkende vulkaan ligt op een hoogte van 1892 meter en is van de hoogste categorie.



De slotklim is 17 kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 6 procent. De Italiaan Vincenzo Nibali, afkomstig van Sicilië, rekent op strijd. ,,Het wordt het eerste man-tegen-mangevecht in deze Giro'', weet de winnaar van vorig jaar. De Colombiaan Nairo Quintana geldt als de beste klimmer en topfavoriet voor de eindzege in de Giro. Mis niets in ons liveblog.