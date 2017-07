LIVE: Kan iemand Froome nog bedreigen in de bergen?

Renners krijgen geen kussen meer van podiummissen in Vuelta

18 juli In de Tour de France zijn ze nog altijd een vertrouwd beeld na elke etappe, maar de Vuelta wil het over een hele andere boeg gooien. Daar krijgen de renners vanaf dit jaar geen kussen meer van de podiummissen tijdens de huldiging. Er worden daar in Spanje zelfs podiummisters ingezet.