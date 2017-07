LIVE: Mollema en Van Baarle dromen van ritzege in zware rit

147 km

Het peloton zit nu al op 4'20 van de leiders. Tijd om de vijf koplopers verder uit te lichten:



De bekendste naam voorin is de drager van de bolletjestrui, Warren Barguil. De Fransman won in 2013 twee ritten in de Vuelta. Vrijdag won hij de zware en korte bergrit in de Tour.



Damiano Caruso pakte in 2013 zijn enige profzege: een rit in de Internationale Wielerweek. De Italiaan werd dit jaar tweede in de Ronde van Zwitserland. Hij eindigde in zowel de Giro als de Vuelta al een keer in de top-10.



De Afrikaan Tsgabu Grmay pakte al drie keer de dubbel op het nationaal kampioenschap van Ethiopië. Verder is het palmares van de renner van Bahrain-Merida leeg.



De vierde renner in de kopgroep is Serge Pauwels. De Belgische klimmer won in 2009, na het schrappen van Leonardo Bertagnolli, een rit in de Giro. Dit jaar won hij een rit en het eindklassement in de Tour of Yorkshire.



Dylan van Baarle is de Nederlandse vertegenwoordiging voorin. De renner van Cannondale won in 2014 de Ronde van Groot-Brittannië. Hij doet het de laatste twee jaar vooral goed in de Vlaamse voorjaarskoersen. De voorbije twee jaar werd hij 6de en 4de in de Ronde van Vlaanderen.