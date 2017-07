LIVE: Slaat Kittel voor vierde keer toe deze Tour?

Westra emigreert met aanstaande vrouw naar Australië

10 juli Lieuwe Westra gaat aan de andere kant van de wereld wonen. De 34-jarige Fries vertelde vanavond bij Omrop Fryslân dat hij met zijn aanstaande vrouw naar Australië emigreert. De vriendin van Westra komt van 'Down Under' en in september stappen ze in het huwelijksbootje.