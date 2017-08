LIVE: Vlakke rit nieuwe kans voor sprinters

Van Riessen uitgenodigd voor prestigieuze kei­rin­com­pe­ti­tie in Japan

21 augustus Baanwielrenster en voormalig schaatsster Laurine van Riessen (30) is uitgenodigd voor de prestigieuze keirincompetitie in Japan. De winnares van olympisch brons op de schaats is de eerste Nederlandse vrouw die hieraan mag deelnemen. Vandaag vliegt Van Riessen naar Tokio, zij zal tot 15 oktober in Japan verblijven en daar in diverse steden wedstrijden rijden.