LottoNL-Jumbo geeft talentvolle Eenkhoorn een kans

Het wielertalent werd dit seizoen onder meer de beste jongere in de Ronde van Romandië en in de Rhône-Alpes Isère Tour. Daarnaast eindigde Eenkhoorn net als vorig jaar als tweede op het NK tijdrijden voor beloften. Hij was in 2016 ook actief op de WK in Doha.

,,Pascal is een gedreven jongen'', zei sportief directeur Merijn Zeeman van LottoNL-Jumbo. ,,We moeten ontdekken wat zijn echte specialiteit is, maar hij is een goede tijdrijder en klimmer. Juist omdat hij jong is, willen we hem rustig brengen en hem door middel van een driejarige opleiding ontwikkelen tot een vaste waarde is ons team.''