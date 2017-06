Marco Minnaard debuteert in Tour

Stijn Vandenbergh 'Zonder boekje weet ik niet wat ik gisteren gegeten heb'

13:52 Voor Stijn Vandenbergh is 2017 een jaar om snel te vergeten. De boomlange Belg van AG2R kwam zwaar ten val bij een massale valpartij in de Vierdaagse van Duinkerke. Vandenbergh liep een hersenschudding op en is daarvan nog steeds niet hersteld.