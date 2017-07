Marianne Vos onderuit bij rentree in ultrakorte proloog Vlissingen

Froome houdt Aru nauwlettend in de gaten

12 juli Chris Froome gaat morgen in de eerste, loodzware Pyreneeënrit zijn tegenstanders in de Tour de France nauwlettend in de gaten houden. Met name de Italiaan Fabio Aru, tweede in het klassement achter de Britse geletruidrager, zal weinig ruimte krijgen. ,,Ik zal aan hem plakken als lijm'', zei Froome vandaag na de elfde etappe in Pau.