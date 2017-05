Marianne Vos wordt 30: 'De onbezorgdheid van voor 2015 is er wel af'

BABYLONIENBROEK - Marianne Vos wordt vandaag 30 jaar. De veelvoudige wereldkampioene viert dat in het peloton en in haar eigen vertrouwde Aalburgse omgeving. Ze is vanmiddag immers een van de favoriete in haar eigen 7 Dorpenomloop, dat onderdeel uitmaakt van het jaarlijkse Marianne Vos Wielerfestival.

In een interview in BN De Stem en Brabants Dagblad laat ze zaterdag weten dat haar dertigste verjaardag veel minder een mijlpaal is in haar carrière dan de inzinking van 2015. ,,Ik ben na 2015 in een andere fase van mijn carrière terecht gekomen. De onbezorgdheid van daarvoor is er wel van af. Voor 2015 maakte ik me nergens zorgen over. Toen het dit voorjaar niet liep zoals het moest, dacht ik: wat is dit nu weer? Als het vroeger even wat minder ging, trainde ik wat harder. Nu moet ik het anders aanpakken. Ik heb ook dit voorjaar wel eerst geprobeerd om er tegenaan te trainen, maar dat werkte dus niet."

Dip

Na een succesvol veldritseizoen, belandde Vos het afgelopen voorjaar opnieuw in een dip. Daardoor miste ze bijna alle grote voorjaarsklassiekers. Ze reed nog wel de Amstel Gold Race, maar kon daarin geen rol van betekenis spelen. De andere Waalse klassiekers liet ze daardoor schieten. Afgelopen zondag won ze eindelijk weer. Ze was de snelste in de Trofee Maarten Wynants. ,,Het is lekker om weer eens een koers gewonnen te hebben. In de spurt ook nog eens. Ik had een perfecte trein en hoefde alleen nog maar een keer aan te zetten."

Dat ze zich daarvoor zorgen maakte, steekt de Brabantse niet onder stoelen of banken. ,,Natuurlijk maak je je een beetje zorgen als het voor geen meter loopt. Aan de andere kant wist ik ook dat ik er nu op tijd bij was om even gas terug te nemen. Daarna moest het wel goed komen."

Drive

Vos zegt geleerd te hebben te kunnen leven met het feit dat ze niet langer iedere koers wint. ,,De drive is niet veranderd en ik ben ook nog niet klaar met wielrennen. De eerzucht is er ook nog altijd. Ik moet het alleen anders aanpakken. Ik moet meer gaan doseren."

Wat denk ze als dertiger nog uit zichzelf te halen? ,,Ik voel me weer fit en goed, maar het niveau van mijn absolute topjaren 2011 en 2012 heb ik nog niet. Maar op de Spelen van Tokio (2020) hoop ik er weer te staan."

En op de korte termijn? ,,Mijn hoofddoel is in ieder geval het WK. Dat rondje daar (in het Noorse Bergen, red.) moet me liggen", zegt ze op besliste toon. ,,Het wil niet zeggen dat de rest niet belangrijk is", vult Vos aan. Wat ze er wel mee wil zeggen? ,,Dat ik niet langer tien keer op een seizoen kan pieken. Ik merk dat ik nu veel meer de focus moet hebben op één wedstrijd, dan dat ik probeer overal honderd procent goed te zijn." De Giro rijdt ze bijvoorbeeld niet voor het klassement. ,,Ook om mezelf in bescherming te nemen."

Vogels

Om diezelfde reden gaat Vos minder in op uitnodigingen voor presentaties, wieleravonden en andere activiteiten waarmee ze denkt de wielersport te plezieren. Wat ze nu doet met haar tijd? ,,Meer rusten, meer de tijd nemen voor herstel, thuis de krant lezen, naar buiten gaan om te wandelen, luisteren naar de vogels."