Michele Scarponi omgekomen bij verkeersongeval

Montaguti boekt eerste zege in shirt AG2R

20 april De Italiaan Matteo Montaguti heeft de vierde etappe van de Ronde van de Alpen gewonnen. De renner van de Franse ploeg AG2R was in de Italiaanse aankomstplaats Cles de snelste in de massasprint van het peloton. Montaguti bleef de Franse klimmer Thibaut Pinot en de Australische klassementsleider Rohan Dennis nipt voor.