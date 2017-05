Mollema: Dit is mijn plek in het klassement

Daardoor blijft de dertigjarige Groninger op de zevende plaats in het klassement staan. ,,Jammer dat die mannen weer zo hard reden en wat tijd op me pakten. Daarom denk ik dat dit mijn plek in het klassement is.''

De kopman van Trek-Segafredo moest eerder in de etappe samen met Dumoulin in de achtervolging. ,,Halverwege brak het in de afdaling en toen was het alle hens aan dek'', keek hij erop terug. ,,Het ging op het klimmetje ervoor heel rustig, we gingen naar beneden en ik hoorde dat iemand een gat had laten vallen. Voordat we het door hadden, was het verschil al een minuut. En toen moesten we volle bak in de achtervolging. Het was onoplettendheid, we zaten te slapen.''