Movistar zonder grote namen van start in Vuelta

Nibali is klaar voor Vuelta: Ik heb hard gewerkt

13:21 Vincenzo Nibali start zaterdag als kopman van Bahrain-Merida in de Ronde van Spanje. ,,Ik heb hard gewerkt en ben er klaar voor'', zei de 32-jarige Italiaan, winnaar van de Vuelta in 2010. Bij zijn laatste deelname werd hij al vroeg uit koers gezet nadat hij door aan een auto te hangen na een val was teruggekeerd in het peloton.