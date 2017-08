Na 18 grote rondes op rij is Hansen er in de Vuelta niet bij

Poels laat zich in bergrit Ronde van Polen verrassen door Haig

3 augustus De Australische wielrenner Jack Haig heeft vandaag verrassend de zesde etappe van de Ronde van Polen gewonnen. Het was een stevige bergrit van Kopalnia Soli 'Wieliczka' naar Zakopane over 189 kilometer. Voor de 23-jarige renner van Orica-Scott was het zijn eerste zege als beroepsrenner.