Noor Jensen blijft leider Teuns net voor in Arctic Race

Dumoulin grijpt leiding in BinckBank Tour

19:20 In de zesde en voorlaatste etappe heeft Tom Dumoulin vandaag de leiding in het algemeen klassement van de BinckBank Tour gepakt. De renner van Sunweb nam dankzij zijn tweede plaats in de rit naar Houffalize de groene leiderstrui over van landgenoot Lars Boom.