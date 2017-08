Olympisch kampioen Wooldridge (39) overleden

Wooldridge kreeg de gouden plak voor de teamachtervolging. Hij kwam daarin alleen uit in een voorronde. In de strijd om het goud reden Graeme Brown, Brad McGee, Brett Lancaster en Luke Roberts. Hoewel hij de finale in 2004 niet reed, was Wooldridge het gezicht van het Australische baanwielrennen. Hij werd op de vier kilometer achtervolging ook ook vier keer wereldkampioen; in 2002, 2003, 2004 en 2006.



Wooldridge wordt in Australische media vooral geprezen om zijn inspirerende rol om jonge sporters te ondersteunen in hun strijd naar de top. ,,Stephen was een zeer inspirerende figuur in het baanwielrennen, met name in zijn staat New South Wales'', zegt de Australische wielerbond van New South Wales (NSW) in een verklaring. Wooldridge werd in 2015 opgenomen in de Hall of Fame van NSW. ,,We zijn als wielerbond in gedachten bij zijn familie en zijn vrienden tijdens deze moeilijke tijd."



De baanwielrenner heeft volgens Australische media zelfmoord gepleegd.