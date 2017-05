Ontspannen Dumoulin looft ploeg na elfde etappe

Andrey Amador, nummer 9 in het klassement, zat de hele dag mee in de kopgroep. Hij had iets meer dan vierenhalve minuut achterstand op Dumoulin die zich er echter niet druk om maakte. ,,Amador is natuurlijk wel een gevaarlijke klant in het klassement, maar hij staat op zowat vijf minuten. Als we ons om al die mannen druk gaan maken dan krijgen we een hele ongelukkige Giro. We zijn gewoon ons eigen tempo blijven rijden en op een gegeven moment kwamen de andere ploegen ook nog helpen.''