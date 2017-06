Opa Van der Poel denkt dat Mathieu Tour kan winnen: 'Hij is van het kaliber Merckx'

Raymond Poulidor, de opa van veldrijder Mathieu van der Poel, verwacht veel van zijn kleinzoon in de toekomst. ,,Hij is van het kaliber Eddy Merckx'', aldus Poulidor tegen Sporza . Ook denkt de oud-renner dat Mathieu in de toekomst de Tour de France kan winnen.

In de gele trui Parijs halen. Het was Poulidor niet gegeven. De Fransman en vader van Adrie van der Poel eindigde drie keer als tweede in het eindklassement. Poulidor, nu 81 jaar, ziet zijn kleinzoon ooit de opvolger worden van Jan Janssen en Joop Zoetemelk. ,,Op termijn zal hij zelfs één van de topfavorieten zijn voor de eindwinst.''

Dan zal Van der Poel eerst moeten kiezen voor het wegwielrennen, waar nu de focus nog ligt op het veldrijden. ,,Ik denk dat het onvermijdelijk is dat hij voor de weg zal kiezen'', aldus Poulidor.

Verder dan vader en opa

Van der Poel maakt vaak indruk in de wedstrijden die hij wél al rijdt op de weg. ,,In de Ronde van België versloeg hij Philippe Gilbert, één van de beste renners van het peloton. Het is heel veelbelovend wat hij al liet zien.'' Poulidor denkt dan ook dat zijn kleinzoon verder is dan hijzelf was op dit punt in zijn carrière. ,,Als je kijkt naar wat Mathieu tot nu toe heeft gepresteerd (hij is 22, red.), dan is hij op zijn leeftijd al verder dan zijn vader en grootvader.''

'Mathieu van kaliber Merckx'