Oppermachtige Porte pakt eindzege Romandië, Roglic wint slottijdrit

Porte werd gisteren in een rit met aankomst bergop tweede achter Yates na een sprint met twee. In de slottijdrit moest de renner van BMC negentien seconden goedmaken en dat was al bij het tussenpunt na 6,5 kilometer gelukt. De 32-jarige Porte volgt Nairo Quintana op als eindwinnaar in de Ronde van Romandië. De Colombiaan deed niet mee in Zwitserland.

Lang leek Porte voor een dubbelslag te gaan, maar na een indrukwekkend tweede deel van de tijdrit bleef Roglic Porte acht seconden voor. Door zijn sterke tijdrit eindigt Roglic ook op het eindpodium, acht Porte en nummer tweede Simon Yates. Wilco Kelderman werd elfde in de tijdrit en eindigde door het sterke optreden als zevende in het eindklassement van de World Tour-wedstrijd.

Porte won dit seizoen in eigen land al de Tour Down Under. In maart was hij ook de sterkste in de voorlaatste rit van Parijs-Nice. De Australiër heeft dit jaar van de Tour de France zijn hoofddoel gemaakt.