Poels laat zich in bergrit Ronde van Polen verrassen door Haig

Antwan Tolhoek was mee in de vroege ontsnapping en slaagde erin voldoende punten te pakken om de bergtrui over te nemen van de Belg Maxime Monfort. In de finale voerde Jungels het tempo op, het was te zwaar voor Sagan die veertien man zag wegrijden. Uit die groep ontsnapte Haig die met een voorsprong van 30 seconden aan de laatste klim begon. Ondertussen probeerden met name Poels en Vincenzo Nibali Teuns kwijt te raken. Maar de Belg van BMC, maandag al winnaar van de derde etappe, kwam na de top weer terug bij het groepje waarin ook Kelderman, in voorbereiding op de Ronde van Spanje, zich handhaafde.