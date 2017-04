Poels mikt op rentree in Romandië

Bouhanni wint Pa­rijs-Ca­mem­bert en ontvangt 66 kilo kaas

16:21 De Franse sprinter Nacer Bouhanni heeft de eendagskoers Parijs-Camembert op zijn naam geschreven. Het leverde de 26-jarige wielrenner van Cofidis een smakelijke prijs op. De winnaar krijgt traditioneel zijn lichaamsgewicht - in dit geval 66 kilo - in de bekende witte schimmelkaas die vernoemd is naar het plaatsje Camembert mee naar huis.