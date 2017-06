Poels rekent op deelname aan Tour na knieblessure

Spilak eindwinnaar in Zwitserland, Kruijswijk blijft derde

18 juni Simon Spilak heeft voor de tweede keer in zijn carrière de Ronde van Zwitserland gewonnen. In de slottijdrit van 28 kilometer kwam zijn leiderstrui niet meer in gevaar. Steven Kruijswijk eindigde als derde in het eindklassement, achter runner-up Damiano Caruso.