Poels schaduwkopman achter Froome in Vuelta

,,Als Chris goed rijdt, er wat minder gewerkt hoeft te worden, kan ik me misschien een beetje sparen", zegt Poels. ,,Maar stel dat het wat minder gaat en we moeten harder vechten voor de eerste plek, dan wordt het anders. Als we vol in de aanval moeten om de anderen kapot te rijden, hebben we alle mannetjes nodig.’’



In Nederland klinkt de afgelopen jaren na zijn sterke optreden in de Tour van 2015 en 2016 de roep steeds luider om Poels eens voor eigen kansen te laten rijden als ronderenner, maar de winnaar van Luik-Bastenaken-Luik kent zijn plek binnen de Sky-ploeg. ,,Het is alles voor Chris. Dat hoort bij de keuze die je maakt als je voor deze ploeg rijdt. Dan moet je achteraf niet gaan zeuren. Een plan is een plan, daar moet je ook achter blijven staan. Ik denk dat Chris de dubbel kan winnen. Vorig jaar was hij heel dichtbij. Wie tweede kan worden, kan ook winnen. Daar komt bij dat er dit jaar ook nog een tijdrit van 40 kilometer inzit.’’