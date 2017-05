Polanc schittert op Etna, Jungels in het roze

Door Thomas Sijtsma De vierde etappe naar de Etna kende een aanloop zoals de eerste drie dagen in de 100ste Giro. Vier renners kozen voor de vroege vlucht. Aan de voet van de loodzware slotklim naar de Etna waren de Zuid-Afrikaan Jacques Janse van Rensburg (Dimension Data) en de Sloveen Jan Polanc (UAE Team Emirates) nog over. Polanc bleek de betere klimmer en ging voor het eenzame avontuur over de flanken van de donkere vulkaan. Zijn voorsprong liep in de laatste kilometers hard terug, mede door verschillende demarrages uit het peloton. De klassementsrenners lokten elkaar lang niet uit de tent.

Vincenzo Nibali verloor na een blik op zijn concurrenten het geduld. Hij versnelde op drie kilometer voor de finish, maar binnen een paar seconden zaten alle concurrenten op zijn wiel. Daarna keerde voor korte tijd de rust terug. Nairo Quintana liet zien over goede benen te beschikken en reageerde razendsnel op de Haai van Messina. Ook de Nederlanders Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk en Bauke Mollema sloten snel aan. Dumoulin was de tweede kopman in de Giro die de benen van de andere klimmers testte. Hij kreeg Ilnoer Zakarin op zijn wiel, waarna de Rus zelf stoïcijns de achtervolging op Polanc doorzette. Dat gat was te groot. Op de finish hield de uitzinnige Polanc op Zakarin 19 seconden over. De andere favorieten zaten daar tien seconden achter. Bob Jungels mocht daardoor net als vorig jaar de roze trui aantrekken. Volledig probleemloos verliep de rit niet voor de Grote Drie. Steven Kruijswijk miste een afslag aan de voet van de Etna en kwam ten val. Gelukkig voor LottoNL-Jumbo en bleef dat zonder fysiek en technisch malheur en liep de Brabander geen tijdverlies op.

Stilaan gaan we ons opmaken voor de finale van de vierde etappe. Pavel Brutt ( Gazprom-RusVelo), Jan Polanc (UAE Team Emirates) en Jacques Janse van Rensburg (Dimension Data) leiden nog altijd met iets meer dan zes minuten voorsprong op het peloton, waar Tom Dumoulin zich iets heeft laten terugzakken. Eugenio Alafaci (Trek – Segafredo), de nummer vier in de kopgroep, 'zwemt' tussen leiders en het peloton in. Het is nog een kilometer of 35 naar de voet van de Etna , inclusief een op-en-af-parcours.

De mannen van Vincenzo Nibali voeren het tempo in het peloton op. Voorin is Jan Polanc de beul. De Sloveen wil duidelijk een dubbelslag slaan, enkel Jacques Janse van Rensburg hangt nog in zijn wiel. Maar is 4.52 voorsprong op weg naar de top van Etna genoeg voor het tweetal? De vraag stellen is 'm beantwoorden.

Zo snel mogelijk na de etappe hebben we een livestream met onze verslaggevers ter plekke: Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam. Mis hier niets! Ze beschouwen in hun rubriek In Het Wiel de eerste bergrit in de Giro van vandaag na .

Met een rit over 181 kilometer die eindigt op de flanken van de Etna is het vandaag in de Ronde van Italië voor het eerst de beurt aan de klimmers. De vierde etappe op Sicilië telt twee beklimmingen; halfweg ligt de Portella Femmina Morta, geklasseerd als een klim van de tweede categorie. De finish, verwacht iets na vijven, tegen de nog werkende vulkaan ligt op een hoogte van 1892 meter en is van de hoogste categorie.



Het is de vierde keer dat de Girokaravaan de vulkaan aandoet, voor het laatst gebeurde dat in 2011. Alberto Contador won de rit en nam de roze leiderstrui over van Pieter Weening. De Spanjaard won de Giro ook, maar moest de eindoverwinning later inleveren omdat het sporttribunaal CAS hem met terugwerkende kracht voor twee jaar schorste wegens een overtreding van de dopingregels in 2010.



De slotklim is 17 kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 6 procent. De Italiaan Vincenzo Nibali, afkomstig van Sicilië, rekent op strijd. ,,Het wordt het eerste man-tegen-mangevecht in deze Giro'', weet de winnaar van vorig jaar. De Colombiaan Nairo Quintana geldt als de beste klimmer en topfavoriet voor de eindzege in de Giro. Mis niets in ons liveblog.