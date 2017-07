Renners krijgen geen kussen meer van podiummissen in Vuelta

Het lijkt onlosmakelijk verbonden met de wielersport: knappe podiummissen die de renners na een zware etappe trakteren op enkele kussen. Als het aan de organisatie van de Vuelta ligt, gaan we dat beeld straks niet meer zien. ,,We kunnen onze ogen niet sluiten voor de mediadiscussie die is ontstaan over de aanwezigheid van vrouwen op het podium. Daarom nemen we enkele nieuwe maatregelen in de volgende ronde", vertelt Vuelta-directeur Javier Guillén.