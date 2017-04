Ritwinst en leiderstrui voor Dowsett in Sarthe

Sprinter Groenewegen voor het eerst aan de start in Parijs-Roubaix

19:00 Dylan Groenewegen staat zondag voor het eerst in zijn profcarrière aan de start van Parijs-Roubaix. ,,Om te kijken hoe het is voor de toekomst. Ik maak me geen illusie dat ik in finale iets kan betekenen", zegt de sprinter van LottoNL-Jumbo.