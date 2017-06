Rolland klimt naar zege in koninginnenrit Route du Sud

Spilak sorteert met etappewinst voor op eindzege in Zwitserland

16 juni De zevende etappe van de Ronde van Zwitserland is gewonnen door Simon Spilak. Hij was in de bergrit de sterkste en lijkt de eindzege niet meer te kunnen ontgaan. Steven Kruijswijk begon als derde in het algemeen klassement en zal de Ronde normaal gesproken ook op die positie afsluiten, al is de tweede plek nog niet uit zicht.