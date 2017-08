Sagan met extreem klein verschil naar zege in Venray

VIDEO: Dumoulin en Sagan even in Tilburg

15:06 Wielerliefhebbers in Tilburg en omgeving konden maandagmiddag even genieten van Tom Dumoulin, Peter Sagan en uiteraard vele andere wielergrootheden. Via de Baroniebaan, Ringbaan West, Ringbaan Zuid en Kempenbaan passeerde de Binckbank Tour Tilburg. Goirlenaar Timo Roosen voerde op de Ringbaan Zuid mede het peloton aan. Het had ruim twee minuten achterstand had op een kopgroepje.