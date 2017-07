Sagan neemt revanche voor Tour met ritzege in Polen

Cavendish wil nog niet stoppen en zet zinnen op record Merckx en de Spelen

27 juli Mark Cavendish gaat nog wel een aantal jaren door. De topsprinter heeft zich twee doelen gesteld. Hij wil het recordaantal etappezeges van Eddy Merckx in de Tour de France verbeteren én mikt op een gouden medaille op de baan bij de Olympische Spelen in Tokio. De 32-jarige renner van Dimension Data zei dat in een interview met The Times.