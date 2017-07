Sagan neemt trui over van Van Poppel, ritzege Teuns

Froome met privéjet van Kazachstan naar Etten-Leur

30 juli Tourwinnaar Chris Froome toont nogmaals zijn gele trui aan het publiek in een Nederlands criterium. De organisatie van de Profwielerronde Etten-Leur is er alsnog in geslaagd de Britse wielrenner aan de start te krijgen in de elfde editie op zondag 13 augustus.