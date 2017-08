Samuel Sánchez betrapt op doping

Samuel Sánchez (39) is betrapt op het gebruik van doping. Tijdens een controle buiten competitie werden in het bloed van de Spanjaard sporen van het groeihormoon GHRP-2 gevonden. De veteraan zou normaal dit weekend starten in de Ronde van Spanje, maar is voorlopig geschorst.

De UCI maakte met een bericht op de website het nieuws bekend. Sánchez kan nog een analyse van het B-staal aanvragen maar mag voorlopig geen wedstrijden rijden.

De allrounder begon zijn carrière bij Euskaltel-Euskadi, waar hij als Asturiër lange tijd de enige niet-Bask was bij de Baskische formatie. Als onderdeel van de oranjehemden won Sánchez onder meer de Olympische wegrit van Peking in 2008. Ook in de grote rondes liet de Spanjaard zich gelden: hij werd tweede in de Tour van 2010 en won een rit en de bolletjestrui in 2011.

In de Vuelta, waar de ervaren renner dit weekend van start zou gaan, werd hij derde in 2007 en won er ook drie etappes. In 2009 eindigde hij tweede in het eindklassement.

BMC teleurgesteld

BMC benadrukt dat de equipe een zero tolerance beleid voert. ,,We zijn extreem teleurgesteld om dit nieuws te moeten brengen net voor de start van de Vuelta'' liet de formatie in een persverklaring weten. De Belg Loïc Vliegen vervangt de Spanjaard in de Vuelta.