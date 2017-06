Sánchez twee jaar langer bij Astana

De Spanjaard won twee etappes in de Tour de France voor de Rabo's, nadat hij eerder ook al twee ritten in Frankrijk had gewonnen. Op de erelijst van Sánchez staan verder de Clásica San Sebastián (twee keer), eindzeges in de Tour Down Under en Parijs-Nice en winst van het bergklassement in de Vuelta van 2014. Een jaar later won hij de wegwedstrijd bij de Europese Spelen van Bakoe.