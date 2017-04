Scarponi Astana-kopman in Giro

De 37-jarige Scarponi won de Italiaanse etappekoers in 2011. In 2012 en 2013 eindigde hij als vierde. Astana zegt veel vertrouwen te hebben in een van de meest ervaren renners van het peloton. ,,Hij weet hoe je een goed resultaat in de Giro neer moet zetten. We hebben daarom besloten om hem als kopman aan te wijzen'', aldus manager Aleksandr Vinokoerov. ,,Hij zal Aru vervangen, die helaas niet kan meedoen. Maar het belangrijkste voor ons is dat hij zo goed mogelijk herstelt van zijn blessure.''



Vinokoerov wil niet te lang stilstaan bij de tegenslag voor zijn team. ,,We kijken uit naar de Giro met de ploeg die we nu hebben. Dat geldt ook voor de Tour. Jakob Fuglsang is zich aan het voorbereiden om in de top van het klassement mee te doen.''