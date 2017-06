Spilak eindwinnaar in Zwitserland, Kruijswijk blijft derde

Kittel tankt vertrouwen voor Tour, eindzege voor Gonçalves

17:14 José Gonçalves heeft de Ster ZLM Toer op zijn naam geschreven. De Portugese renner van Katjoesja zag zijn leiderstrui in de vlakke slotetappe niet meer in gevaar komen. Marcel Kittel won de vijfde en laatste rit over 180 kilometer met start en finish in Oss.