Ster ZLM Toer strikt Team LottoNL-Jumbo

,,Het lijkt een vanzelfsprekendheid dat de beste Nederlandse ploeg start in een koers op eigen bodem. Zo is het echter niet, want met veel internationale koersen op de kalender, is er voor ons ook flink wat concurrentie'', zei Anton Ganzeboom, voorzitter van de organisatie. Ook de tweede Nederlandse wielerploeg Roompot-Nederlandse Loterij start in de Ster ZLM Toer.



Met LottoNL-Jumbo heeft de rittenkoers, die voluit Ster ZLM Toer - GP Jan van Heeswijk heet, in ieder geval één team uit de WorldTour aan de start. Met Roompot en de Belgische teams Wanty-Groupe Gobert, Sport Vlaanderen-Baloise, Veranda’s Willems-Crelan en WB Veranclassic-Aqua Protect liggen er vijf ploegen uit de tweede categorie vast.



Ganzeboom, die nog praat met enkele WorldTour-ploegen, heeft ook nog vier kleinere teams een plaats gegund. ,,Wij vinden het belangrijk dat de renners van de toekomst zich kunnen meten met de toppers van nu. Daarom zijn we blij dat we Telenet Fidea Lions en de Nederlandse teams Destil-Jo Piels, Metec-THN en Baby-Dump een mooi podium kunnen bieden.''