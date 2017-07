Sterk deelnemersveld bij vrouwen bij Daags na de Tour in Boxmeer

'Waardering voor het vrouwenwielrennen'

Rondebaas Pierre Hermans is trots op de hoge kwaliteit van het deelnemersveld. ,,We willen op deze manier onze waardering tonen voor het Nederlandse vrouwenwielrennen. De prestaties van de rensters zijn van wereldklasse. Maar in de pers is de aandacht niet navenant. Het is toch te gek dat nergens op de tv de topprestatie van Anna van der Breggen te zien was in de Ronde van Italië? We willen ze hier een hart onder de riem steken en ze de aandacht geven die ze verdienen. En met Van der Breggen in het roze gaan we er in Boxmeer een prachtig wielerfeest van maken.''