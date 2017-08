Sterke Dumoulin pakt eindwinst in Binckbank Tour

Door Thomas Sijtsma

De hele dag waren er vraagtekens over de benen van Tom Dumoulin en Tim Wellens. Slechts vier seconden scheidden hen in het algemeen klassement. Pas vijf kilometer voor het einde, op de kasseien van de Denderoordstraat, bleek dat Dumoulin niet meer te vrezen had van de Belg die een dag eerder nog de beste in de Ardennen was.

In de mini-editie van de Ronde van Vlaanderen bleken de verhoudingen gewijzigd. Tom Dumoulin kwam amper in de problemen, alleen bij een beklimming van de beruchte Kapelmuur moest hij even passen. Maar door de rondrammende benen van ploeggenoot Søren Kragh Andersen was de Nederlander zo terug bij de groep van Peter Sagan en Wellens.

Dumoulin koos vervolgens het wiel van Wellens. Even kwam hij voorbij om een bonificatieseconde te pakken. In het slot bleek Dumoulin sterker te zijn. Met dat feit in zijn achterhoofd koerste de kopman van Sunweb zorgeloos naar de finish.