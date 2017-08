Stybar fietst ook komende twee jaar voor Quick-Step

Kelderman: Met dit resultaat kan ik weer vooruit

27 augustus Wilco Kelderman vraagt zich af of hij had moeten aanhaken toen Chris Froome in de slotklim vlak voor de finish uit de kopgroep wegreed. Dat zei de renner van Team Sunweb zondag na afloop van de etappe naar Cumbre del Sol, waarin hij vierde werd achter de Britse ritwinnaar.