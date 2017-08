Sunweb met vier Nederlanders naar de Vuelta

Kelderman richt zich in de Vuelta op het algemeen klassement. In mei was de 26-jarige Nederlander in de Ronde van Italië nog de voornaamste helper van Tom Dumoulin, die de Giro op zijn naam schreef. De Limburger slaat de Ronde van Spanje over. Kelderman viel in de negende etappe van de Giro uit met een gebroken vinger en rijdt nu, ter voorbereiding op de Vuelta, de Ronde van Polen.