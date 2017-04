Sunweb neemt Stamsnijder mee naar Giro d'Italia

Naast Stamsnijder zijn de Duitsers Phil Bauhaus en Simon Geschke, de Oostenrijker Georg Preidler en de Noor Sindre Skjøstad Lunke geselecteerd voor de honderdste editie van de Giro d'Italia.



De ploeg heeft met het oog op de klassementsambities gekozen voor een sterke en ervaren groep. ,,In de vlakke etappes hebben we een gemeenschappelijk doel in het beschermen van Tom Dumoulin en willen we Phil Bauhaus met goede benen in de finale brengen'', kijkt ploegleider Aike Visbeek vooruit.



,,Voor de zware etappes hebben we Simon, Georg, Sindre en Chad om Tom te ondersteunen en zijn Wilco en Laurens de laatste mannen die hem zullen bijstaan in de finale'', vult de ploegleider aan. ,,Laurens brengt een hele berg aan ervaring sinds hij hier zelf in het verleden top tien heeft gereden. Tom Stamsnijder is een motor die zowel op het vlakke als in de bergen van dienst kan zijn.''