Tankink mag van dochters nog een jaar door als profwielrenner

Manager Richard Plugge van Team LottoNL-Jumbo is verheugd over het langer aanblijven van zijn meest ervaren coureur. ,,Bram haalde dit seizoen weer een heel hoog niveau en daarmee is hij van grote waarde voor ons. Ook voor de sfeer binnen de ploeg is hij een belangrijke pion. Daarnaast is hij een goede mentor voor de jonkies in de selectie. Hopelijk kan Bram zijn carrière op een mooie manier bij onze ploeg afsluiten, wanneer dat ook mag zijn.''