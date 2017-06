Team Sky passeert Poels voor Tour

Net zoals voorgaande jaren is het Britse team volledig gebouwd om drievoudig Tourwinnaar Chris Froome. De klassementsrenner wordt in Frankrijk omringd door Sergio Henao, Vasil Kiriyienka, Christian Knees, Michael Kwiatkowski, Mikel Landa, Mikel Nieve, Geraint Thomas en Luke Rowe.

Chris Froome is tevreden met zijn acht helpers. ,,Als team zijn we klaar voor de Tour de France. Ik kan niet wachten om te starten.''

Poels stapte op 19 februari af in de Ruta del Sol met knieklachten en keerde pas vorige week terug in wedstrijdverband. In de Route du Sud bleek de Limburger nog niet in goede doen, toch hoopte hij de Tour de France te halen.